Muralha falha, Mirassol arranca empate do Operário, mas vê chances de título acabarem na Série B

No único jogo desta sexta-feira pela Série B, o Mirassol empatou com o Operário em 1 a 1, no Estádio Germano Krüger, e viu suas chances de título acabarem. O gol do Operário foi marcado por Pará, no primeiro tempo, após falha do goleiro Alex Muralha. O clube paulista empatou no final da partida, com Iury Castilho.

Com o empate, o Mirassol fica na segunda posição, com 64 pontos, e não consegue mais alcançar o líder Santos, que tem 68. O clube do interior paulista ainda pode ser ultrapassado pelo Novorizontino na rodada.

O Operário, por sua vez, não tem mais chances de acesso. Com 57 pontos, em sétimo lugar, o clube paranaense não consegue ultrapassar o Ceará, na quarta posição. Os cearenses têm 60 pontos, mas possuem 18 vitórias, enquanto o Operário tem 16.

Na última rodada da Série B, ambas as equipes enfrentam adversários que lutam para não cair. O Mirassol recebe a Chapecoense (15ª), enquanto o Operário visita o CRB (16º). As partidas estão marcadas para o próximo domingo, ainda com horário a definir.

O Operário assustou logo no início com bola no travessão de Boschilia. Mas o Mirassol respondeu com chute de primeira de Dellatorre.

Aos 27 minutos, os mandantes abriram o placar. Rodrigo cortou da esquerda para o meio e bateu em cima de Alex Muralha, que deixou a bola escapar. No rebote, Pará se jogou e empurrou para as redes.

No final do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Mirassol após toque no braço de Willian Machado, mas o VAR interviu, anotando impedimento no lance.

Na segunda etapa, o Mirassol pressionou em busca do gol de empate. E conseguiu apenas no final da partida. Aos 41, Léo Gamalho cruzou, o goleiro Gabriel saiu errado e a bola sobrou para Iury Castilho mandar para o gol.