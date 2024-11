Marc Casadó explica ascensão no profissional do Barcelona

O meio-campista Marc Casadó, uma das revelações do Barcelona na temporada, explicou como foi sua ascensão no profissional, no qual, logo nos primeiros jogos, já se tornou titular da equipe catalã e foi convocado para a seleção espanhola.

Diferentemente de outros nomes, como Lamine Yamal, Gavi e Pau Cubarsí, Marc Casado demorou um pouco mais para se firmar no time principal. O jovem de 21 anos estreou em novembro de 2022, participando dos minutos finais da vitória sobre o Viktoria Plzen, pela Liga dos Campeões. Na temporada passada, realizou apenas quatro jogos, sendo nenhum como titular. Porém, neste ano, ele se tornou uma das principais peças da equipe.

"Parece que aos 17 ou 18 anos você tem que estar estreando, mas meu processo foi mais lento, queimando etapas pouco a pouco, e isso também me ajudou a estar mais preparado para minha estreia", relatou o jogador em entrevista ao Mundo Deportivo.

Uma das razões para o seu sucesso nesta temporada é que o volante chamou a atenção do novo técnico do Barça, o alemão Hansi Flick, durante os treinamentos da pré-temporada. Marc Casadó revelou que, anteriormente, o plano era ele ser emprestado após sua renovação para ganhar rodagem.

"Nesta pré-temporada, com o Flick, fiz esse "clique". Renovei porque me disseram que o Flick me queria no time, queria me ver, mas é verdade que a ideia anterior era renovar porque eu sempre quis ser vinculado ao Barça. A ideia era sair por empréstimo, mas eles conversaram com o Flick e disseram que ele queria me ver na pré-temporada e que, em teoria, ele contava comigo."

Mesmo com poucos jogos no profissional, Marc Casadó já recebeu sua primeira convocação para a seleção espanhola. Um dos motivos apontados pelo jogador para isso é a preparação que os jovens recebem nas categorias de base do Barcelona.

"A academia de juniores do Barça está fazendo um trabalho muito bom, acho que eles estão treinando os jogadores da maneira certa. Então, você pode ver que, quando eles chegam ao time principal, os atletas estão respondendo muito bem", afirmou.

Com Marc Casadó à disposição do técnico Luis De La Fuente, a Espanha entra em campo nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), contra a Dinamarca, no Estádio Parken, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações.