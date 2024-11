Palmeiras: Rômulo não joga há mais de mês e é um dos reforços com menos chances

O meio-campista Rômulo vive sua maior segunda maior sequência sem jogos no Palmeiras desde sua chegada ao clube, em abril deste ano. O jogador vem enfrentando grande concorrência no setor e está sem entrar em campo há seis jogos.

A última vez que Rômulo ganhou chance na equipe foi há mais de um mês. Na oportunidade, ele saiu do banco de reservas aos 48 minutos do segundo tempo do jogo contra o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha. Após o apito final, o Verdão saiu vitorioso por 1 a 0.

Rômulo foi destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista. O jogador terminou o Estadual sendo titular do Tigre do Vale, com três gols e duas assistências. O Verdão acertou com o atleta antes mesmo do final do torneio, mas ele só se juntou ao elenco após eliminação de seu ex-clube, que foi justamente para o Alviverde, na semifinal.

Ao todo, o meio-campista soma 11 jogos, com uma assistência. Desses, teve chance como titular apenas uma vez, na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, no dia 2 de junho, em Santa Catarina. Depois disso, Rômulo viveu seu maior jejum sem jogos pelo time comandado pelo técnico Abel Ferreira, quando ficou nove jogos sem atuar.

Logo depois disso, ele acabou sofrendo uma lesão na coxa direita que o tirou de combate por pouco menos de um mês, sendo baixa em sete jogos. Somado a isso, o atleta enfrenta forte concorrência no setor, que ainda foi reforçado no meio do ano, com a chegada de Mauricio, por exemplo, que foi quem assumiu a vaga quando Raphael Veiga teve baixo rendimento.

Rômulo está entre os reforços de 2024 com menos chances. Ele fica atrás apenas de Bruno Rodrigues e Agustín Giay. O primeiro chegou ao clube no início do ano, disputou apenas dois jogos e sofreu com duas lesões graves em sequência. Já o argentino chegou ao Verdão em junho e já esteve em campo em dez partidas, uma a menos que Rômulo.

O camisa 20 palmeirense está à disposição do técnico Abel Ferreira e tenta ganhar mais minutos no duelo contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).