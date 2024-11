Paraguai vence Argentina de virada com golaço de bicicleta e Messi caçado

O Paraguai venceu a Argentina nesta quinta-feira (14) por 2 a 1, de virada, em jogo pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

Os gols foram marcados por Lautaro Martínez, pela Argentina, e Sanabria, de bicicleta, e Alderete, pelo Paraguai.

Messi foi cercado e não teve oportunidade de criação durante o confronto, com cinco faltas sofridas e poucas chances de passes e finalizações.

Com a vitória, o Paraguai chegou aos 16 pontos, mas se manteve em sexto colocado na classificação. Já a Argentina não saiu da liderança da competição, com 22.

Os próximos compromissos das equipes acontecem na terça-feira (19): o Paraguai enfrenta a Bolívia, às 17h, enquanto a Argentina recebe o Peru, às 21h, no horário de Brasília.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de poucas finalizações, mas efetivas para os dois lados. Com um chute a gol para cada lado, Argentina e Paraguai conseguiram marcar e colocar fogo na partida. A equipe visitante teve maior posse de bola, com 75%.

No segundo tempo, o Paraguai foi eficiente e virou sobre a Argentina. A equipe comandada por Alfaro soube marcar com pressão os adversários e evitar o eficiente ataque do time de Lionel Scaloni. Nos acréscimos, a torcida paraguaia finalizou a vitória com gritos de "olé".

Gols e destaques

Lautaro abriu o placar para a Argentina! Enzo Fernández achou ótimo passe em profundidade para o atacante, que chutou no canto de Gatito e marcou aos 11 minutos do primeiro tempo. O gol foi revisado e confirmado pelo VAR.

Gómez cabeceou forte no travessão. Após cobrança de escanteio, o zagueiro acertou um míssil quase de dentro da pequena área no travessão da equipe argentina.

Sanabria empatou de bicicleta! Velázquez cruzou na grande área, e o centroavante virou linda finalização, sem chance para Dibu Martínez, aos 19 minutos.

Mas que golaço de bicicleta do Sanabria. pic.twitter.com/Yn0nlSohhc -- GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) November 14, 2024

Alderete virou para o Paraguai! Gómez levantou a bola para seu companheiro de zaga vencer de cabeça e anotar o tento da virada, logo aos dois minutos da segunda etapa.

Ficha técnica

Paraguai 2 x 1 Argentina

Competição: 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

Local: Defensores del Chaco - Assunção, Paraguai

Data e hora: 14 de novembro de 2024, às 20h30

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Bruno Pires e Rafael Alves

VAR: Rodolpho Toski

Gols: Lautaro Martínez, aos 11'/1ºT, Sanabria, aos 19'/1ºT, Alderete, aos 2'/2ºT

Amarelos: Alderete, Cubas, Otamendi, Pitta

Paraguai: Gatito Fernández; Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Diego Gómez (Romero), Cubas e Bobadilla (Villasanti); Almirón (Gamarra), Enciso (Sosa) e Sanabria (Pitta). Técnico: Gustavo Alfaro

Argentina: Emiliano Martínez; Molina (Montiel), Romero (Balerdi), Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández (Paredes), De Paul e Mac Allister (Garnacho); Messi, Julian Alvarez (Castellanos) e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni