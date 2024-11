Michel Araújo treina com bola e pode reforçar o São Paulo na reta final do Brasileiro

O São Paulo pode ganhar um importante reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o meia Michel Araújo, recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, trabalhou com bola no CT da Barra Funda e seu retorno aos gramados ficou mais próximo.

No último dia 4, o uruguaio iniciou a etapa de transição física após se recuperar da lesão. O meia vinha seguindo o cronograma de recuperação até voltar a treinar com bola.

Juntamente com o restante do elenco, Michel Araújo realizou nesta quinta atividades de mobilidade e ativação, com um circuito de força e prevenção, além de trabalho de posse de bola e deslocamentos.

? Michel Araujo mais próximo do retorno! ?? O uruguaio está recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/TUbrnTshSU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 14, 2024

O técnico Luis Zubeldía espera poder contar com Michel Araújo para o confronto contra o RB Bragantino, marcado para às 16h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira. O duelo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

O meia desfalca o Tricolor desde o jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo, quando entrou em campo pela última vez. De lá para cá, o uruguaio ficou de fora de seis jogos da equipe do Morumbi.

O São Paulo busca garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Tricolor ocupa a sexta colocação na tabela do Brasileiro, com 57 pontos, dez a mais que o sétimo colocado Cruzeiro.