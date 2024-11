Lateral do Palmeiras mira conquista do Paulista feminino e projeta Derby: "Será no detalhe"

O time feminino do Palmeiras começa a decidir a final do Campeonato Paulista nesta sexta-feira. No primeiro jogo da decisão, as Palestrinas enfrentam o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a partir das 15h30 (de Brasília).

A lateral direita Bruna Calderan projetou o duelo contra as rivais e citou que a grande motivação da equipe é a busca pela taça da competição. Calderan também pontou que os clássicos são decididos nos detalhes.

"Todos os confrontos com o Corinthians são muito difíceis e a maioria deles são decididos nos detalhes, e eu acho que esse não vai ser diferente e acredito que vai ser uma grande partida. A vitória do último confronto com elas já passou, está no passado, agora esperamos fazer um bom jogo e errar o menos possível. Quando o detalhe aparecer, a gente tem que estar preparadas para decidir o jogo nestas oportunidades", disse.

Palmeiras e Corinthians se enfrentarão pela quinta vez neste ano. No mais recente, o Verdão venceu por 2 a 1, em jogo de volta da semifinal do Brasileiro, mas acabou eliminado pelo rival devido à soma dos placares. Neste ano, o retrospecto está equilibrado, com duas vitórias para cada lado.

"A gente sabe da força que tem o Corinthians, mas fizemos uma grande competição, um grande Paulista, tanto que terminamos a primeira fase na primeira colocação. Mas vai ser um grande jogo, será decidido nos detalhes. São duas grandes equipes e a gente espera vencer as duas partidas, e a nossa maior motivação é a taça, é o que a gente busca, é o que a gente trabalhou o ano inteiro para fazer, para alcançar esse objetivo", seguiu.

Calderan está no Palmeiras desde 2021. Desde então, ema disputou 134 jogos e marcou 15 gols. Neste ano, ela esteve em campo em 29 oportunidades e balançou a rede uma vez. A atleta de 28 anos busca seu quarto título com a camisa palmeirense. Ela já conquistou um Paulista (2022), uma Libertadores (2022) e uma Copa Paulista (2021).