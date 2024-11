Insubstituível! Lucas é o dono da maior sequência como titular do São Paulo

Lucas Moura tem sido uma peça imprescindível no São Paulo desde que retornou ao futebol brasileiro. Ídolo do clube, o atacante se sagrou campeão da Copa do Brasil no ano passado e na atual temporada segue com status de intocável, ostentando atualmente a maior sequência como titular entre todos os jogadores do elenco.

Lucas começou jogando os últimos nove compromissos do São Paulo na temporada. O último duelo da equipe em que o atacante não esteve em campo foi contra o Cruzeiro, em setembro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o técnico Luis Zubeldía optou por preservar seus principais jogadores, que dias depois teriam o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Os números justificam a titularidade absoluta de Lucas no São Paulo. O camisa 7 é o atleta da equipe que mais esteve envolvido em gols na atual temporada. Com 13 bolas nas redes e oito assistências, ele soma 21 participações no total.

Somente dois jogadores do São Paulo têm mais gols que Lucas (13) na atual temporada. Luciano balançou as redes 17 vezes, enquanto Calleri já marcou 14 gols.

Já quando o assunto é assistência, apenas Wellington Rato, com nove passes para gol, figura à frente do ídolo são-paulino, com oito.

Por essas e outras, Lucas tem tudo para seguir sendo uma peça insubstituível no São Paulo nesta reta final de temporada. Com a vaga na Libertadores praticamente encaminhada, o técnico Luis Zubeldía quer somar o máximo de pontos possíveis para garantir a classificação direta à fase de grupos do torneio continental, e o camisa 7 deverá liderar seus companheiros rumo ao último objetivo do ano.