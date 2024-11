Figueiredo destaca integração com profissional e revela conselhos de Abel e Veiga: "Aprendendo muito"

O meio-campista Figueiredo é um dos jogadores do sub-20 do Palmeiras que deve ser promovido ao time profissional em definitivo em 2025. O jogador de 18 anos já treina com a equipe principal e faz parte do grupo de apoio, que conta com atletas da base que completam o treino comandado pelo técnico Abel Ferreira.

Figueiredo revelou que vem se familiarizando cada vez mais. O atleta foi relacionado para cinco jogos da equipe profissional, mas não saiu do banco de reservas. Ele revelou que tem recebido conselhos de Raphael Veiga e do técnico Abel Ferreira, por quem já foi elogiado.

"Muito importante para me familiarizar com o time profissional, aprendo muito com eles todos os dias. Sempre recebo dicas, conselhos, principalmente do Veiga, que vem me ajudando muito nesse processo. Ele sempre me dá dicas de como jogar, onde encontrar espaços, como o time joga. Venho aprendendo muito e espero que continue assim", disse.

"O Abel sempre me dá conselhos e eu tento perguntar onde posso melhorar no jogo. Ele me dá dicas muito boas. Não vejo muito Twitter, Instagram, então meus amigos me mandaram e fiquei sabendo que ele falou de mim, fiquei muito feliz com a notícia", revelou.

Cria da Academia, Figueiredo passou por momentos difíceis nos últimos anos, com lesões seguidas. Em 2022, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficou quase um ano longe dos gramados. Pouco depois de voltar a campo, em outubro de 2023, sofreu nova lesão, rompendo o ligamento cruzando do joelho esquerdo, em jogo do sub-17.

Em agosto deste ano, voltou a ser relacionado pela primeira vez, no sub-20 e logo juntou-se ao grupo de apoio do profissional. Sua primeira chance desde a lesão, neste ano, foi no dia 12 de outubro. Ao todo, ele disputou seis jogos, nenhum como titular.

"Nem nos meus melhores sonhos imaginaria ser relacionado tão rápido assim depois das lesões seguidas que eu tive. Então fiquei muito feliz, foi muito bom pegar essa experiência de profissional. Mesmo no banco de reservas, venho aprendendo muito", declarou.

No Palmeiras desde 2015, Figueiredo reencontrou no time principal alguns de seus colegas com quem também dividiu o campo nas categorias de base.

"Nos primeiros dias, eu cheguei mais tímido, é normal. Tem o meu parceiro aqui, o Vitor Reis, que me acolheu muito bem. É meu amigo de anos, desde o sub-11 do Palmeiras. Ele me familiarizou com o grupo, assim como o Estêvão. Com os treinos, vou me familiarizando cada vez mais", finalizou.