Com seis desfalques, Botafogo inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Botafogo se reapresentou para iniciar a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na Arena MRV, casa do Galo, porém sem público por conta dos ocorridos na final da Copa do Brasil. O Glorioso deu início aos preparativos com um total de seis desfalques.

Desfalcam o Botafogo na sequência de cinco dias de treinamento os jogadores convocados para suas respectivas seleções. Casos de Igor Jesus e Luiz Henrique (Brasil), Almada (Argentina), Bastos (Angola), Gatito Fernández (Paraguai) e Savarino (Venezuela).

No CT Lonier, os jogadores do Botafogo realizaram, na parte interna, algumas avaliações físicas. Já no gramado, os atletas participaram de um treinamento com bola comandado pelo treinador português Artur Jorge.

O jogo diante do Atlético-MG inicia uma sequência decisiva até o final da temporada. O Glorioso é o líder do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, quatro a mais em relação ao vice-líder Palmeiras.

Após o duelo fora de casa contra o Galo no próximo dia 20, a equipe carioca enfrenta o Vitória (23), Palmeiras (26) e novamente o Atlético-MG (30), na final da Libertadores, em Buenos Aires. Para finalizar o Campeonato Brasileiro, restarão os confrontos contra Internacional (4 de dezembro) e São Paulo (8 de dezembro).