'Novo Soteldo' salva o Paysandu em Belém antes de Venezuela x Brasil

Enquanto a seleção brasileira iniciava sua preparação em Belém para enfrentar a Venezuela, um venezuelano deixou metade da cidade feliz na última segunda-feira (11).

O que aconteceu

O atacante venezuelano Esli García salvou o Paysandu no jogo que marcou a permanência na Série B. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Brusque, na Curuzu. Os torcedores bicolores dividem a cidade com os azulinos do Remo.

A posição e os pouco mais de 1,60 m de altura geram comparações naturais ao baixinho Soteldo, astro da Venezuela, adversária do Brasil no jogo da próxima quinta-feira, em Maturín.

Esli García nunca foi convocado para sua seleção, mas a boa trajetória no Paysandu gera a expectativa de permanência no cenário nacional brasileiro em 2025. Aos 24 anos, ele foi o artilheiro do Papão, com oito gols, após chegar do Deportivo Táchira neste ano.

Essa torcida merece muito. Queria terminar, queria fechar assim, na Curuzu. Não sei se é a minha última partida na Curuzu, mas queria dizer para torcida que sempre que joguei, eu dei o melhor de mim para ajudar o time. Não sei se vou ficar, muitos sentimentos passam pela minha cabeça, mas feliz pelo momento Esli Garcia, após o gol contra o Brusque

O contrato dele termina no fim deste ano, e o Paysandu precisaria pagar R$ 1,7 milhão pela permanência. O brilho na reta final de Série B pode gerar esse investimento ao Papão.