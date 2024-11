Fla e Atlético empatam em reencontro com pênalti perdido e Gabigol torcedor

O reencontro de Flamengo e Atlético-MG após a final da Copa do Brasil acabou com empate: cariocas e mineiros até fizeram um duelo agitado pelo Campeonato Brasileiro, mas ficaram no 0 a 0 dentro do Maracanã. O destaque ficou com Everson, que defendeu um pênalti e protagonizou lindas defesas durante os 90 minutos.

Com o resultado, a equipe de Filipe Luis chegou aos 59 pontos e retomou a 4ª posição — que chegou a ser ocupada pelo Inter no início da 33ª rodada.

O Galo, por outro lado, foi aos 42 pontos e parou no 10° lugar, ainda com risco (mesmo que remoto) de rebaixamento.

O confronto ainda teve a presença do torcedor Gabigol. O atacante, afastado do elenco do Fla, entrou no gramado do Maracanã antes de a bola rolar e acompanhou o embate dos camarotes, deixando o local já no 2° tempo.

Os times voltam a campo em dias diferentes pelo Brasileirão. O Fla só joga na outra quarta (20), contra o Cuiabá, enquanto o Atlético-MG encara, fora de casa, o Athletico já no sábado (16).

Como foi o jogo

O 1° tempo teve domínio flamenguista, pênalti perdido e brilho de Everson. Os donos da casa até precisaram se defender nos primeiros minutos, mas controlaram o rival e passaram a martelar a meta de um Everson inspirado: o goleiro fez, pelo menos, três brilhantes defesas e chegou a defender um pênalti batido por David Luiz.

Na etapa final, o Fla até acertou a trave, mas o Galo melhorou em meio a um ritmo menos intenso principalmente com Paulinho, que entrou no lugar de Bernard. O placar, no entanto, não foi alterado até o apito final.

Gols e destaques

Hulk se irrita sozinho, e Deyverson irrita flamenguista. O jogo começou com Hulk protagonizando os primeiros minutos: o atacante do Galo reclamou duas vezes de possíveis faltas e, em meio a atritos com os também veteranos David Luiz e Alex Sandro, chegou a assustar em chute cortado por Fabrício Bruno. Deyverson também apareceu e gerou o primeiro cartão do jogo ao ser atingido por Fabrício Bruno.

Deyverson é atingido por Fabrício Bruno durante Flamengo x Atlético-MG Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Fla se solta e responde. Aos poucos, os cariocas conseguiram ganhar terreno e, envolvendo o adversário, ficaram no quase duas vezes — primeiro com Bruno Henrique, em chute de fora da área, e depois com Micahel, que errou na pontaria ao tentar cabecear um chute desviado.

Everson, Everson, Everson... O goleiro do Atlético-MG foi obrigado a trabalhar, de fato, já na casa dos 30 minutos (e em três vezes diferentes). Everson espalmou chute de Bruno Henrique e, na sobra, operou um milagre ao desviar finalização de Matheus Gonçalves. O camisa 22 ainda bloqueou nova tentativa de Michael.

Everson, goleiro do Atlético-MG, protagonizou milagres no 1° tempo contra o Flamengo Imagem: MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Lambança de Lyanco gera pênalti perdido. O Flamengo teve tudo para abrir o placar quando Lyanco errou na saída de bola e, na tentativa de desarmar Wesley, derrubou o lateral dentro da área. O árbitro Davi Lacerda cravou pênalti, mas seu quase xará, o zagueiro David Luiz, bateu mal e viu Everson brilhar. O goleiro ainda fechou a meta novamente em cabeçada de Fabrício Bruno pouco antes do intervalo.

Everson, do Atlético-MG cumprimenta David Luiz após defender pênalti do zagueiro do Flamengo Imagem: Andre Mourao/AGIF

Trave salva Galo. Os mandantes iniciaram o 2° tempo na mesma intensidade e, desta vez, pararam na trave: Matheus Gonçalves, depois de receber lançamento de Rossi, fez linda jogada individual e deslocou o goleiro atleticano, mas carimbou o poste mineiro e esquentou ainda mais o Maracanã.

Paulinho entra, e Rossi aparece. O atleticano foi acionado por Milito, substituiu um apagado Bernard e demorou pouco para incomodar: já na casa dos 26 minutos, Paulinho se desvencilhou dos adversários e cruzou na medida para Fausto Vera, que desviou antes de boa intervenção de Rossi. O atacante ainda finalizou duas vezes para fora antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0x0 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 13 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Público: 63.441

Cartões amarelos: Fabrício Bruno (FLA); Scarpa (CAM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve

FLAMENGO: Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz (Shola), Matheus Gonçalves (Lorran) e Ayrton Lucas (Cleiton); Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Bernard (Paulinho); Hulk (Alisson) e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito