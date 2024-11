Corinthians trabalha com possível saída de Yuri Alberto na próxima janela; veja detalhes

Por mais que o presidente Augusto Melo diga publicamente que conta com Yuri Alberto para 2025, o Corinthians trabalha com a possível saída do atacante. Valorizado pela sua ótima temporada, a tendência é que o camisa 9 receba propostas vantajosas de grandes mercados, como da Premier League.

O estafe do jogador trata como certa a chegada de propostas por Yuri, que vive a melhor temporada da carreira. O Corinthians está protegido pelo longo vínculo do atleta (até final de 2027), mas entende que pode não ter o mesmo sucesso ao tentar segurar o atacante, que expôs publicamente que teve vontade de ser transferido no meio do ano, quando recebeu proposta do Southampton.

Assim, o Timão trabalha internamente para ter uma "carta na manga" no período de contratações. Como a Gazeta Esportiva trouxe recentemente, além de Memphis Depay, o clube quer mais um reforço midiátco com o suporte da patrocinadora Esportes da Sorte. O atacante Róger Guedes, por exemplo, é observado com carinho, mas a negociação é considerada muito difícil por conta do alto salário que o atleta recebe no Al-Rayyan, do Catar.

Yuri está feliz no Corinthians após meses de críticas e desconfiança por parte de torcedores e jornalistas. Em boa fase técnica, o atleta marcou 10 gols e distribuiu duas assistências nos últimos 12 jogos. Na temporada, são 26 tentos em 54 partidas.

Por mais que Yuri se sinta em casa no Timão após dois anos intensos, o atleta mantém o desejo de atuar no futebol inglês. Desde que assinou com o Corinthians, depois de curta passagem pelo Zenit, o atacante também recebeu sondagens do mundo árabe.

Questionado sobre o tema, o presidente Augusto Melo disse na última terça-feira que não há qualquer proposta pelo jogador e reforçou que não quer perder atletas para 2025.

"Fico feliz pelo momento do Yuri, ele merecia passar por isso, sofreu muito no início, assim como sofremos na política. Fico feliz por ele, merece, mostra sua qualidade. Todos nós temos nossas fases. Com certeza ele é vitrine, estamos de olho, mas até agora não recebemos nada. Nossa intenção é manter o que temos e estruturar ainda mais o time", disse o mandatário no sorteio da fase de grupos do Estadual.

O Corinthians, que adquiriu Yuri em definitivo no começo de 2023, tem 50% dos direitos econômicos do jovem de 23 anos.