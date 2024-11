Santos apresenta proposta a Gabigol e tenta atravessar o Cruzeiro

O Santos sonha com a contratação de Gabriel Barbosa para 2025. O presidente Marcelo Teixeira afirmou que enviou uma proposta para o atacante, que está de saída do Flamengo e tem um acordo alinhado com o Cruzeiro.

"Conversamos com a família. Temos uma aproximação grande com a família. Entendemos o caso, buscamos alternativas com parceiros para viabilizar uma proposta. Enviamos uma proposta. Conheço ele desde adolescente. Se do caráter dele. Até o momento, não me retornaram, no sentido de dizer se já estão decididos para onde vão. Estamos aguardando", disse ao SporTV.

Gabigol admitiu que não permanecerá no Flamengo logo após o título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no último domingo. O atacante preferiu não cravar seu próximo destino, mas possui conversas avançadas com o Cruzeiro.

O centroavante, entretanto, ainda não assinou nenhum contrato com a Raposa. Por isso, o Santos, com a confirmação do acesso à Série A, correu para tentar convencer o Menino da Vila a retornar para a Baixada Santista.

Gabigol foi revelado nas categorias de base do Peixe. Ao todo, ele soma 206 partidas e 83 gols com a camisa alvinegra.

Sonho mineiro



O atacante é um dos nomes prioritários do Cruzeiro para 2025. O clube mineiro pretende montar um grande elenco para a próxima temporada, que pode ser marcada pelo seu retorno à Libertadores, caso vença a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina.

Aos 28 anos, Gabigol é visto pela diretoria cruzeirense como um jogador que ainda pode render muito dentro de campo, apesar de não estar em sua melhor forma há tempo, uma vez que não possui uma idade avançada. Seu poder de decisão e também comercial são outros dois fatores que pesam bastante na avaliação da alta cúpula celeste.