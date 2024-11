Millene está de saída do Corinthians e deve fechar com a Ferroviária para 2025; confira

A atacante Millene está de saída do Corinthians. A camisa 14 deve acertar com a Ferroviária, rival do Timão na modalidade, para a temporada de 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que apenas detalhes contratuais separam Millene da equipe de Araraquara. A negociação, neste momento, está avançada.

O Corinthians tentou segurar a atacante, que recusou uma proposta de renovação contratual. O vínculo de Millene com o alvinegro é válido apenas até o final deste ano.

Nesta temporada, Millene disputou 34 jogos (25 como titular), com oito gols e seis assistências. A jogadora foi às redes no último domingo, contra o São Paulo, garantindo a classificação das Brabas para a final do Campeonato Paulista. O Timão terá o Palmeiras pela frente na decisão.

Nesta segunda passagem pelo Corinthians, que se iniciou em outubro de 2022, Millene conquistou uma Copa Paulista (2022), duas Copas Libertadores (2023 e 2024), um Campeonato Paulista (2023), dois Campeonatos Brasileiros (2023 e 2024) e duas Supercopas (2023 e 2024).

O Corinthians busca renovar vínculos de jogadores importantes do plantel. Recentemente, o Timão estendeu os contratos da meia Duda Sampaio e da atacante Carol Nogueira.

Nomes de destaque como Yasmin, Ju Ferreira, Vic Albuquerque, Gabi Portilho e Jheniffer têm contrato apenas até o final do ano e seguem com futuro indefinido.