Fabinho vê Memphis feliz no Corinthians e dá respaldo a Ramón Díaz: "Tem nos ajudado muito"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado compareceu ao evento junto do presidente Augusto Melo e falou sobre o trabalho de Ramón Díaz à frente da equipe.

O dirigente deu respaldo ao treinador e avalia o trabalho como positivo. Ele crê que o argentino tem ajudado o Timão e coloca suas fichas na permanência do comandante para a próxima temporada.

"Eu também vou ser avaliado no final do campeonato. O Ramón e o Emiliano têm nos ajudado muito. É nítido o que está sendo feito, tanto em pontuação como em forma de jogar. Dentro daquilo que o Corinthians tem feito, eles têm feito um bom trabalho. Tenho total confiança para que eles sigam conosco. Eles estão felizes aqui, é um treinador super vitorioso, experiente. Vamos seguir com esse trabalho, focados para terminar esse ano muito forte", disse Fabinho.

O executivo, ainda, falou sobre o holandês Memphis Depay. Ele vê o astro feliz e adaptado ao clube e à cidade e disse que espera vê-lo brilhando ainda mais em 2025.

"Ele tem contrato. O mais importante da assinatura, é a felicidade do atleta. Ele sabia dos desafios, mas sabia que seria muito feliz. Ele está conhecendo a cidade, super adaptado, curtindo a cidade, aprendendo o que é ser Corinthians. O atleta estando feliz é a melhor coisa. Mediante a isso, ele tem um contrato, estamos seguros, e queremos que ele siga nos ajudando também em 2025", comentou.

O presidente do clube, Augusto Melo, ainda revelou que convidou o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, para assistir a um jogo na Neo Química Arena. O camisa 94 ficou de fora da última convocação de seu país.

"Convidamos ele [o técnico da Holanda] para ir na Arena. O Memphis nos surpreendeu como ser humano. Ele se adaptou muito rápido, está se adaptando cada vez mais, vai nos render grandes frutos. É um ser humano ímpar. Por isso o Corinthians está cada vez mais unido, fortalecido", afirmou.

O Corinthians foi sorteado no Grupo A do Paulistão, ao lado da Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP. O Estadual se inicia no dia 15 de janeiro e terminará em 26 de março, data da grande final.