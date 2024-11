Arthur Elias analisa amistosos da Seleção feminina contra a Austrália: "Seremos testados"

A Seleção Brasileira feminina terá dois novos compromissos nesta próxima data Fifa. Após enfrentar a Colômbia em outubro, o Brasil agora terá pela frente a Austrália em mais dois amistosos preparatórios. Os duelos serão realizados nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro, em território australiano.

Nesta terça-feira, em coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Arthur Elias anunciou a lista das 23 jogadoras convocadas para os amistosos contra a Austrália. O treinador projetou os confrontos diante das australianas e destacou a importância de poder enfrentar as adversárias em duas partidas.

"É um confronto diferente. A Colômbia tem uma característica muito sul-americana. Tivemos duas grandes partidas, muito equilibradas, onde a Seleção Brasileira melhorou bastante de um jogo para o outro. Esse é sempre um objetivo quando temos a oportunidade de enfrentar o mesmo adversário em um segundo momento. Corrigir os erros, melhorar de um jogo para o outro, e isso foi feito. Agora teremos um primeiro jogo bastante complicado em termos de tempo para preparação e de distância, com um fuso horário muito grande. Teremos um treino só com o grupo inteiro. Acho que na primeira partida iremos encontrar essa dificuldade além de um adversário que tem essa característica diferente. Uma marcação em zona, um bloco bastante compacto, um time muito forte fisicamente, mas isso a Colômbia também é", afirmou Arthur Elias.

"São conceitos de jogo diferente e isso vai ser importante para nós, conseguir encontrar espaços diante desse tipo de marcação em zona, em bloco muitas vezes médio/baixo. Bastantes confrontos de bola parada também. A Austrália tem feito gols e tomado gols nas bolas paradas. Seremos testados em todas as fases do jogo, contra uma grande Seleção. O importante é seguir tendo essa identificação com a Seleção, as jogadoras entenderem que quando estão na Seleção Brasileira, vão potencializar seu desempenho, vão se sentir bem e se doar ao máximo", complementou o técnico.

Arthur Elias também comentou sobre o crescimento da exigência sobre a Seleção feminina após a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024. O técnico avaliou que o aumento dessa cobrança é natural e está preparado para lidar com isso.

? Convocação da #SeleçãoFeminina para os dois amistosos de novembro/dezembro contra a Austrália. Confira os nomes! ?? pic.twitter.com/hNml9bikWq ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 12, 2024

"Fomos vice-campeões, agora vão querer que sejamos campeões. Mas esse é meu objetivo aqui, sempre foi. Disse isso na minha primeira coletiva. Nós vamos buscar esse objetivo. Agora não adianta ficarmos só falando do sarrafo alto, do objetivo. O principal é trabalharmos para alcançar isso, e isso exige muita dedicação, muito trabalho junto aos clubes, junto das Seleções de base. É um processo que vamos fazer. Não estou muito preocupado com a expectativa que se gera. O que precisamos saber e entender é o momento da Seleção, dar oportunidade para um número maior de atletas, como tem sido", apontou.

Por fim, Arthur Elias ainda analisou as mudanças nas últimas duas convocações da Seleção. Na lista divulgada nesta terça-feira, por exemplo, constam cinco novidades: a goleira Cláudia (Juventude), a lateral Bruninha (Gotham FC-EUA) e as atacantes Aline Gomes (NC Courage-EUA), Marília (Cruzeiro) e Nycole (Benfica) foram chamadas.

O comandante da Canarinho afirmou que as mudanças nas convocações servem como uma forma de teste para as próximas listas visando a Copa América, que será disputada no ano que vem.

"O que é falado é feito na prática, e será sempre assim comigo. Tenho para mim que, a partir da primeira convocação do ano que vem, a grande missão é pensar a curto prazo, que é a Copa América, uma competição que a Seleção tem a obrigação de vencer, porque nos dá a vaga para as próximas Olimpíadas. Se tratando de futebol, precisamos nos preparar muito bem, porque o futebol sul-americano evoluiu. Entendo muito bem a responsabilidade em relação à Copa América, e depois temos um período maior em relação à Copa do Mundo. Está claro que essas duas convocações (amistosos de Colômbia e Austrália) são para olhar para frente. Quem aproveitar, obviamente, vai estar nas próximas, junto com outras jogadoras que provavelmente retornarão. Vamos com o que temos de melhor com o objetivo de vencer a Copa América, entendendo as dificuldades e o contexto", concluiu Elias.