Após título, Gabigol deixará Flamengo e tem acerto com Cruzeiro para 2025

Gabigol fez a última final com a camisa do Flamengo. O atacante confirmou que não vai permanecer no clube na próxima temporada. Ele tem um acerto encaminhado para se transferir para o Cruzeiro.

Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Mas o carinho é imenso, é recíproco. É aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também Gabigol, após a final da Copa do Brasil

O que aconteceu

Torcida gritou "fica Gabigol" após a final. Os rubro-negros presentes na Arena MRV enalteceram o camisa 99, que retribuiu o carinho com gestos.

Gabigol marcou dois gols do Fla no jogo de ida. A partida terminou 3 a 1 para o rubro-negro. Na Arena MRV, o camisa 99 foi substituído no intervalo da partida.

O atacante não escondeu a insatisfação com a diretoria. Ele citou que houve negociações para uma renovação de contrato, mas que aconteceram fatos que o desagradaram.

Realmente, estou muito feliz. Não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações. O presidente, a diretoria na verdade, apertou minha mão, apertou a mão da minha família. Depois, acabaram acontecendo coisas que eu não gostei. Sempre soube as coisas pelo podcast. Nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz. A gente conversou. Falei sobre a possibilidade de dois, três anos. E nunca houve a proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo.

Gabigol foi questionado sobre o futuro, mas não revelou os próximos passos. O atacante disse que vai "curtir o momento". O vínculo com o Rubro-Negro vai até 31 de dezembro.

Eu vou curtir esse momento. Até 31 de dezembro de 2024. Até lá, eu sou jogador do Flamengo. Quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, jogadores, a torcida. Então, agora eu vou aproveitar Gabigol

O atacante tem um acerto encaminhado com o Cruzeiro. O atacante era um nome bem visto no clube mineiro desde o meio do ano. Em entrevista coletiva em julho, Pedro Lourenço, dono da SAF do clube mineiro, fez elogios ao atacante. "Estamos tentando fazer o melhor possível. Trouxemos reforços. Não vamos contratar mais neste ano. Encerrou contratação. Gabigol dispensa comentários, mas não temos caixa e não está nossos planos. Encerramos as contratações. São bons jogadores, vão qualificar nosso grupo. Esperamos chegar em quinto (lugar) na tabela, e estaremos muito felizes, se conseguirmos".

O camisa 99 também comentou sobre a conturbada temporada de 2024. Ele foi pego em exame antidoping e cutucou Tite, técnico que assumiu o time ano passado e foi demitido em setembro.

O que mais ele falou?

Título na Copa do Brasil. "Muito feliz, histórico, mais uma vez. Realmente, foi um grande título na casa de um adversário, não de um rival. Então, sempre muito difícil, mas fizemos um grande jogo e acho que a gente foi merecedor"

Ano de 2024: "Foi um ano conturbado para mim, individualmente. A questão do doping, depois tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que, durante esse momento, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Filipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, sempre conversava. E creio eu que esses dois gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado e no começo do ano também. Então, muito feliz, mais um título, mais uma vez, uma marca histórica"

Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta igualaram Júnior e Zico em número de títulos oficiais. "Não tem muito o que falar agora, né? A gente chegou nos números das lendas do Flamengo, o Zico e o Junior, principalmente. O Zico é um amigo meu, um amigo especial. A gente sempre conversa, então muito feliz por bater esses números".