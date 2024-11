Título do Flamengo deve abrir outra vaga na Libertadores pelo Brasileirão

A conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo pode abrir mais uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, a depender da colocação do próprio Rubro-Negro.

O que aconteceu

Com o título, o Flamengo garante a vaga direta para a Libertadores de 2025.

Atual quinto colocado do Brasileirão, a colocação final do Rubro-Negro definirá se uma vaga extra será concedida pelo campeonato.

Na atual posição, até sexto e sétimo colocados terão vaga na pré-Libertadores.

O Botafogo, atual líder do campeonato, já tem a vaga através do Brasileirão garantida e disputa a final da Libertadores.

Em caso de título dos cariocas, o G4 viraria G5 e, com o Flamengo já garantido, abriria outra vaga para a pré-Libertadores, no caso, para o oitavo colocado.

O Cruzeiro, que atualmente ocupa a oitava posição, disputa a final da Sul-Americana contra o Racing no próximo sábado.

Pode abrir a terceira vaga extra via Brasileirão, caso seja campeão da competição termine entre os oito primeiros do campeonato. Atualmente, é o sétimo.