João Pedro brilha, Brighton vence de virada e City chega a quarta derrota seguida na temporada

Com direito a um grande jogo de João Pedro, o Brighton venceu o Manchester City de virada por 2 a 1 neste sábado, no Amex Stadium, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro contribuiu com um gol e uma assistência (para O'Riley), enquanto Erling Haaland marcou para o time de Pep Guardiola.

Com o resultado, o City chega a sua quarta derrota seguida na temporada e perde a chance de liderar a Premier League provisoriamente. O time de Pep Guardiola está na segunda posição da competição com 23 pontos em 11 jogos.

O Brighton conseguiu uma vitória muito importante e subiu para a quarta colocação, com 19 pontos em 11 partidas.

Agora, ambas as equipes param durante a data Fifa. O Manchester City volta a entrar em campo pelo Campeonato Inglês no dia 23 de novembro (sábado), contra o Tottenham, às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Por sua vez, o Brighton volta aos gramados no mesmo dia para enfrentar o Bournemouth fora de casa, às 12h, também pela Premier League.

O jogo

O Manchester City abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Erling Haaland recebeu em profundidade, ganhou de dois marcadores e finalizou no gol. O goleiro Verbruggen defendeu, mas no rebote o atacante norueguês marcou.

Aos seis minutos do segundo tempo, o Brighton foi para cima em busca do empate. Após cruzamento de Estupiñan, Hinshelwood cabeceou forte e Ederson fez grande defesa.

Aos 23, o Brighton chegou a ter nova chance com o brasileiro João Pedro, mas o atacante finalizou para fora.

O Brighton finalmente chegou ao empate aos 33 do segundo tempo. Após confusão dentro da área, João Pedro conseguiu dominar e finalizou à queima-roupa contra Ederson para igualar o marcador.

Quatro minutos depois, os donos da casa viraram. João Pedro achou belo passe para O'Riley, que saiu na cara do gol e não desperdiçou.