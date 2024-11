Italo Ferreira se arrisca no kitesurfe com aula de brasileira tetra mundial

Campeão olímpico e mundial no surfe, Italo Ferreira resolveu se arriscar em outro esporte, também com a prancha nos pés: o kitesurfe.

O que aconteceu

A estreia de Italo no kite aconteceu na última quinta-feira (7) e contou com os ensinamentos de Bruna Kajiya, tetracampeã mundial e referência na modalidade.

O encontro ainda contou com a presença do cantor e rapper Matuê, apaixonado pelo esporte que já pratica há algum tempo.

O trio se reuniu em Taíba, no Ceará, um dos principais picos do esporte no Brasil e no mundo.

Vice-campeão mundial em 2024, Italo Ferreira volta a competir na Liga Mundial de Surfe (WSL) só em janeiro do ano que vem, com a etapa de Pipeline, que abre a temporada e tem janela iniciada em 27 de janeiro.

Eu sou movido a desafios. O kite é muito desafiador, porque você tem que dominar a pipa e ter o controle total do equipamento. Quando eu subo na prancha, é muito mais tranquilo pelo equilíbrio, porque já faço isso, e o mais difícil é dominar a pipa, saber movimentar no tempo certo

Eu estou me aventurando no kite logo depois da temporada, que é uma temporada muito longa de competição. Você acaba viajando o mundo inteiro e, quando você tem um tempo para poder aproveitar é muito mais prazeroso, porque você sempre está focado em resultados, em entrega a todo momento, e aqui não, aqui a gente está se divertindo, buscando a diversão e coisas novas. Então pra mim muito prazeroso e gratificante estar aqui com essa galera