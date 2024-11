Ex-Fluminense brilha e Brighton vira sobre o City em quatro minutos

Brilho brasileiro na Inglaterra. O Brighton saiu atrás, mas virou para cima do Manchester City em quatro minutos e venceu por 2 a 1 neste sábado (9), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Haaland abriu o placar para o City, mas João Pedro saiu do banco para empatar e dar a assistência para O'Riley virar o jogo.

Com a derrota, o City perde a chance de assumir a ponta da tabela e estaciona nos 23 pontos, dois a menos que o Liverpool, que joga ainda hoje, às 17h. O próximo compromisso dos Citizens é diante do Tottenham, no dia 23, pós-Data Fifa.

Já o Brighton vai a 19 pontos e aparece no G4, na quarta posição. A equipe agora descansa na Data Fifa e volta a campo também no dia 23, contra o Bornemouth.

Segue a sina sem vencer do Manchester City: é a quarta derrota seguida do time de Pep Guardiola em três competições diferentes.

Como foi o jogo

Jogando em casa, o Brighton conseguiu equilibrar as ações com o City no começo e não deixou o time de Guardiola pressionar e ter a bola no ataque, mas não resistiu muito.

Savinho teve a primeira grande chance do jogo, recebeu belo passe em velocidade, mas parou na boa defesa do goleiro neerlandês Verbruggen.

O City abriu o placar com ele, Haaland, artilheiro da liga, após belo passe de Kovacic. O norueguês chega a 75 gol em 77 jogos no Campeonato Inglês, quebrando o recorde de menos jogos para atingir a marca.

No segundo tempo, o Brighton saiu para o jogo e buscou o resultado, empilhou chances até conseguir o empate.

João Pedro saiu do banco para empatar o jogo para o Brighton. Bate-rebate na área, a bola ficou viva até sobrar para o brasileiro, que bateu na saída do goleiro Éderson.

O camisa 9 brasileiro deu a assistência para a virada logo na sequência. Serviu O'Riley que marcou para decretar a vitória do time da casa sobre o City.

Gols e lances importantes

Perdeu! Quase o gol de Savinho. Recebeu em velocidade de Kovacic e bateu na saída de Verbruggen, que pegou com o pé.

1x0. Haaland abriu o placar para o City, após bola enfiada de Kovacic. O camisa 9 recebeu, dominou e bateu, o goleiro do Brighton pegou e, no rebote ele guardou.

Quase. Welbeck bateu falta de longe e a bola passou com perigo, assustando o goleiro Éderson.

Éderson! Jogada pela esquerda de Estupiñan, Hinshelwood subiu sozinho e cabeceou. O goleiro brasileiro reagiu rápido e defendeu bem.

Uh! Bela jogada de Savinho, que recebeu na esquerda, trouxe para dentro e bateu de chapa, a bola passou perto do gol.

Pressão. Brighton se lançou ao ataque e criou boas chances, mas Mitoma parou em Éderson e João Pedro mandou para fora.

1x1. João Pedro empatou para o Brighton! A bola ficou pingando na área, ninguém afastou e o camisa 9 apareceu para empurrar para o gol.

2x1. Vira, virou. O'Riley recebeu de João Pedro meia-lua, dominou tirando da marcação e bateu na saída de Ederson para virar o jogo