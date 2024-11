Atlético-MG x Flamengo: foto mostra estado do gramado da Arena MRV

O Atlético-MG usou as redes sociais para apresentar a situação da Arena MRV antes do duelo deste domingo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil 2024. O local passou recentemente por uma troca parcial do gramado.

"Últimos preparativos na nossa casa para a decisão de amanhã! Tudo pela Copa!", destacou o Galo em sua publicação.

???? Últimos preparativos na nossa casa pra decisão de amanhã! Tudo pela Copa! ??? pic.twitter.com/vVkKvX8IIf ? Atlético (@Atletico) November 9, 2024

Ainda assim, alguns torcedores se mostram preocupados com o fato de o campo prejudicar o Atlético-MG. Derrotado por 3 a 1 no jogo de ida no Maracanã, o time mineiro terá que partir para cima do adversário em busca da recuperação.

"Meu Deus, e essa chuva que não para. Gramado plantado há uma semana, vai suportar? Misericórdia!", comentou uma torcedora.

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo na Arena MRV a partir das 16h30 (de Brasília). O campeão da Copa do Brasil garante vaga na Libertadores da América de 2025.