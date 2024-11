Transmissão ao vivo de Internacional x Fluminense: veja onde assistir

Internacional e Fluminense entram em campo hoje (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Internacional é o quinto colocado, com 56 pontos, e quer entrar no G4. Já o Fluminense está na 14ª colocação, com 37 pontos, e quer se afastar da zona do rebaixamento.

Invicto há 13 jogos, o Inter tem a melhor campanha do segundo turno. O Colorado vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Criciúma.

O Fluminense não vence há dois jogos e vem de um frustrante empate contra o Grêmio. A partida contra os gaúchos marcou a despedida do ídolo Marcelo após discussão com o técnico Mano Menezes.

Internacional x Fluminense -- Campeonato Brasileiro