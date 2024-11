Sandry projeta duelo decisivo contra o Coritiba e destaca apoio da torcida do Santos em 2024

O Santos pode confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro na próxima segunda-feira, quando visita o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B. A bola no Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21h (de Brasília).

Meia do Peixe, Sandry projetou o duelo contra o Coxa. O jovem comentou sobre a preparação da equipe, que venceu seus últimos três jogos (Ceará, Ituano e Vila Nova).

"É manter o foco, a gente vêm de resultados positivos. Então é ir lá para a Curitiba com foco total, para fazer os três pontos e botar o Santos onde ele nunca deveria ter saído. Sabemos que lá no Couto Pereira é sempre um jogo difícil, já jogamos muitas vezes contra eles lá, mas estamos nos preparando bem durante a semana para fazer uma grande partida", disse Sandry.

O treino desta sexta-feira e entrevista com Sandry! ? pic.twitter.com/cJh3tkkMym ? Santos FC (@SantosFC) November 8, 2024

O meia ainda destacou a importância do apoio da torcida durante toda a temporada. Ele deseja comemorar o tão sonhado acesso com a nação santista já contra o Coritiba.

"Acho que eles são nosso 12º jogador. Têm sido importante, tanto no Paulista quanto na Série B, e têm nos ajudado na Vila e fora de casa. Então eu tenho certeza que em Curitiba eles vão estar presentes para comemorar com a gente no final do jogo", comentou.

Para garantir o retorno à Série A nesta rodada, o Santos precisa vencer o Coritiba de qualquer jeito. Em caso de empate ou derrota, o Alvinegro Praiano terá que torcer para um tropeço do Ceará, primeiro time fora da zona de acesso. O Peixe tem 65 pontos, enquanto o Vozão possui 57.