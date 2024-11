Palmeiras bate o Grêmio com gol de Estêvão e volta a vencer no Brasileirão após dois jogos

Nesta sexta-feira, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de dois jogos. O Verdão bateu o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em duelo da 33ª rodada da competição. Estêvão foi o autor do único gol palmeirense no jogo.

Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira segue na vice-liderança, com 64 pontos, diminuindo desvantagem para o Botafogo. O time carioca, porém, ainda entra em campo na rodada e pode manter a distância. O Grêmio, por sua vez, se mantém na 11ª posição, com 39 pontos.

O clima na arquibancada foi de cobrança em alguns momentos. Os jogadores foram para o vestiário sob vaias e protesto. Antes de iniciar o segundo tempo, os atletas voltaram a ouvir a cobrança da torcida.

O Palmeiras só volta a campo após a data Fifa, no dia 20 de novembro, quando enfrenta o Bahia, pela 34ª rodada. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Enquanto o Grêmio duela com o Juventude, no mesmo dia, às 19 horas, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul (RS).

O jogo

O Palmeiras começou o jogo tendo mais posse de bola e tentando encontrar espaços para avançar contra a defesa do Grêmio. A primeira finalização a gol veio dos pés de Rony, que ficou com a sobra na entrada da área e bateu firme. A bola desviou na cabeça de Rodrygo Ely e foi para fora. Aos cinco minutos, Felipe Anderson cobrou falta pela esquerda, avançou até a entrada da área e bateu com efeito. Marchesín buscou na segunda trave e mandou para escanteio. Em seguida, Veiga levantou a bola na área e Gustavo Gómez cabeceou com perigo, fazendo o goleiro gremista fazer nova defesa.

O Grêmio assustou a defesa palmeirense por volta doas 14 minutos. Aravena acionou Villasanti, que teve liberdade de finalizar a gol de dentro da área, mas parou em boa defesa de Weverton. A resposta palmeirense veio logo em seguida, Caio Paulista recebeu de Felipe Anderson, bateu cruzado e viu a zaga desviar. Aos 34, o Palmeiras chegou a abrir o placar com Mauricio depois de diversas rebatidas, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, o camisa 18 recebeu de Felipe Anderson e quase marcou. Marchesín, porém, fez boa defesa.

De volta do intervalo, Felipe Anderson ficou com a sobra na entrada da área e bateu para defesa do goleiro gremistas. O Verdão levou perigo aos cinco minutos. Estêvão deixou com Mauricio e o camisa 18 bateu de longe e viu Marchesín espalmar. Pouco depois, os donos da casa chegaram mais uma vez, com Felipe Anderson, que cruzou na área e viu Reinaldo interceptar. Aos 11, Raphael Veiga arriscou um cabeceio e mandou por cima da meta adversária.

Três minutos depois, o Grêmio saiu vem em contra-ataque com Soteldo. área ele acionou o Edenilson, que tentou e foi bloqueado. Aos 18, depois de cobrança de escanteio, Flaco passou para Veiga, que finalizou de dentro da área e mandou perto da trave de Marchesín. O Palmeiras seguiu em cima. Gómez ficou com a sobra depois de cruzamento na área, na cara do goleiro e bateu para fora. Aos 24, Estêvão recebeu na entrada da área e bateu na trave.

Depois da pressão e insistência, o Palmeiras abriu o placar. Felipe Anderson distribuiu com Dudu pela esquerda, o camisa 7 bateu para o gol e Marchesín defendeu. No rebote, Estêvão balançou a rede para colocar a equipe em vantagem. Por volta dos 30 minutos, Flaco López recebeu de Veiga na área, bateu para o gol e Marchesín defendeu. o Verdão ainda teve duas chances com Ríos, de fora da área, e Estêvão, que pararam no goleiro gremista.

Aos 43 minutos, o Verdão ainda buscava o segundo gol. Estêvão puxou o contra-ataque com Zé Rafael, tocou para o volante, que driblou a marcação do Grêmio e mandou para fora. Nos últimos minutos, Estêvão ainda conseguiu mais uma finalização, mas parou em Marchesín.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 0 GRÊMIO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 8 de novembro de 2024 (sexta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rodolpho Taski Marques (Fifa/PR)



Público: 33.670 torcedores



Renda: R$ 2.654.209,69



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Murilo, Gustavo Gómez, Estêvão e Mayke (Palmeiras); Jemerson e Villasanti (Grêmio)

Gol: Estêvão (aos 27 minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Mayke); Aníbal Moreno, Mauricio (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Zé Rafael); Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Rony (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Monsalve), Edenílson (Nathan Fernandes), Aravena (Cristaldo) e Soteldo (Pepê); Braithwaite (Diego Costa).



Técnico: Renato Portaluppi