Destaque do São Paulo supera grave lesão e mira título do Paulista sub-17 contra o Santos

Um dos destaques do time sub-17 do São Paulo, o jovem atacante Tete vive a expectativa de conquistar um título pelo clube. Ele disputa neste sábado o jogo decisivo da final do Campeonato Paulista da categoria, contra o Santos.

Tete carrega uma história de superação com a camisa tricolor. Quando atuava pelo sub-11, ele sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho e só conseguiu se recuperar duas categorias depois, no sub-15.

O garoto, entretanto, só voltou a jogar com frequência pelo São Paulo neste ano. Ele soma nove gols em 38 jogos pelo time de Cotia e se diz emocionado com o momento vivido.

"Muito emocionante poder voltar a atuar com frequência por este clube que faz parte da minha vida desde quando eu era só uma criança. Graças a Deus, hoje estou recuperado da lesão no joelho e sem limitações para fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol. Mas, não só jogar, como também ajudar a equipe dentro de campo na construção de jogadas e participações em gols. Isso é muito importante para mim. Espero seguir evoluindo para poder chegar ao profissional um dia, que é o principal objetivo", disse o jogador.

O Tricolor busca reverter o resultado da partida de ida da decisão estadual. O São Paulo foi derrotado pelo Peixe, por 3 a 2, na Vila Viva Sorte, e precisa vencer a volta para erguer o troféu. Tete falou sobre sua expectativa para o clássico e crê na força das Crias de Cotia para levar o título.

"Com certeza é uma expectativa muito grande. Agora é nossa vez de jogar em casa e vamos buscar fazer um grande jogo para conquistar o título que todos nós desejamos. É um jogo difícil, entre duas equipes que chegaram à final com méritos, mas sabemos da nossa força e vamos buscar reverter o placar em Cotia para trazer mais uma taça para a base do São Paulo", concluiu.

A partida decisiva entre São Paulo e Santos está agendada para este sábado, às 15h (de Brasília), em Cotia.