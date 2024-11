Palmeiras x Grêmio: veja informações e prováveis escalações para o jogo da 33ª rodada do Brasileiro

O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira contra o Grêmio para duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A equipe palmeirense vem de uma derrota por 2 a 0 diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Com esse resultado, o Verdão viu o Botafogo abrir maior vantagem na liderança da competição depois de vitória sobre o Vasco. A equipe de Abel Ferreira, então, está na segunda posição, com 61 pontos.

Do outro lado, o Grêmio vem de um empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã. O time gaúcho tenta melhorar sua colocação na tabela. No momento, o Tricolor está na 11ª posição, com 38 pontos, quatro a mais que o Athletico-PR, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não deve ter grandes problemas para escalar a equipe. Além de não ter nenhum jogador suspenso, o Verdão tem apenas três jogadores tratando de problemas físicos. Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (transição física). Lázaro, com dores no joelho esquerdo, treinou com o grupo e pode ser novidade entre os relacionados.

O técnico Renato Portaluppi ainda tem alguns desfalques para o jogo, como são os casos dos zagueiros Gustavo Martins e Kannemann. Por outro lado Pavón, que foi baixa no duelo com o Fluminense, ainda é dúvida na equipe.

As equipes se enfrentaram pela última vez em julho, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o duelo terminou empatado por 2 a 2. Estêvão e Flaco López anotaram os tentos palmeirenses, enquanto Pavón e Cristaldo balançaram as redes para o adversário, em duelo que aconteceu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X GRÊMIO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 8 de novembro de 2024 (sexta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rodolpho Taski Marques (Fifa/PR)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenílson, Monsalve e Soteldo; Braithwaite.



Técnico: Renato Portaluppi