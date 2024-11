Mesmo três meses afastado, Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo em 2024

Após um primeiro semestre de grande destaque, o atacante Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia em julho e, somando os períodos de recuperação, ficou afastado por cerca de três meses. Mesmo assim, o jogador segue sendo artilheiro e líder de participações em gols do Botafogo em 2024.

Segundo o Sofascore, em 43 partidas na temporada, sendo 32 como titular, o camisa 11 balançou as redes em 19 oportunidades e contribuiu com quatro assistências, totalizando 23 participações em gols. Ele precisa de apenas 135 minutos em campo para participar de um tento.

Além disso, Júnior Santos tentou 94 finalizações, das quais 46 foram na direção do gol. Ele também é o segundo jogador do Botafogo que mais acertou dribles em 2024, com 87.

? Júnior Santos é o líder em gols e participações em gols (23) do @Botafogo em 2024! ?? ?? 43 jogos (32 titular)

?? 19 gols (!)

?? 4 assistências

? 135 mins p/ participar de gol (!)

? 94 finalizações (46 no gol!)

? 87 dribles certos (2° do time!)

? Nota Sofascore 7.18 pic.twitter.com/lBF5ryBcEE ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 6, 2024

Júnior Santos fraturou a tíbia direita no dia 20 de julho, em jogo contra o Internacional. Ele retornou ao time no dia 28 de setembro, mas sofreu um novo problema físico e voltou a atuar apenas no último jogo da equipe, contra o Vasco.

Inclusive, no clássico contra o Vasco, disputado na última terça-feira, Júnior Santos entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e marcou um gol apenas três minutos depois. Antes, o último gol que ele tinha marcado foi no dia 16 de junho.

Apesar de não ter participado das fases finais da Copa Libertadores, Júnior Santos teve grande importância para o Botafogo nos duelos iniciais. Inclusive, ele é o artilheiro da competição continental até hoje, com nove gols marcados.

Com Júnior Santos à disposição, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge é líder da liga nacional, com 67 pontos, seis de vantagem do segundo colocado, o Palmeiras.