Mbappé fica fora dos convocados da França mais uma vez

O treinador Didier Deschamps convocou nesta quinta-feira os 23 jogadores que representarão a França nos jogos contra Israel e Itália pela Liga das Nações. O grande destaque da lista ficou por conta da ausência do atacante Kylian Mbappé mais uma vez.

Na última data Fifa, Mbappé se envolveu em uma polêmica. Ele disse que estava com problemas musculares e foi flagrado indo para uma festa em Estocolmo, na Suécia. Além disso, antes do jogos da seleção francesa, ele defendeu o Real Madrid, indicando que tinha condições físicas.

Durante a coletiva em que anunciou os convocados para esta data Fifa, Deschamps disse que conversou com Mbappé, mas preferiu não explicar o motivo pela ausência do craque francês.

"Tive várias conversas com ele. Pensei sobre isso e tomei essa decisão para esses jogos. Acho que é melhor assim. Não vou discutir. Posso dizer duas coisas: Kylian queria vir, e não são os problemas extra esportivos que estão em jogo, uma vez que há presunção de inocência. É uma convocação pontual para estas partidas que nos esperam", falou.

?? ????? pour le dernier rassemblement de l'année de nos Bleus ? Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe ???#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA ? Equipe de France ?? (@equipedefrance) November 7, 2024

Outra ausência na lista é Tchouaméni, também do Real Madrid. O volante sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no último jogo do time espanhol, contra o Milan.

Por outro lado, uma novidade na lista é a presença do jovem goleiro Lucas Chevalier, do Lille, que foi convocado pela seleção francesa principal pela primeira vez na carreira. Nomes experientes como Kanté, Dembélé, Rabiot e Theo Hernández também estão entre os jogadores que defenderão a França nesta data Fifa.

Enquanto o jogo contra Israel está marcado para o dia 14 de novembro, no Stade de France, a partida diante da Itália será dia 17 do mesmo mês, no San Siro.

Confira todos os convocados da França

Goleiros: Lucas Chevalier, Maignan e Samba

Defensores: Cluass, Digne, Fofana, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba e Upamecano

Meio-campistas: Camavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot e Zaire-Emery

Atacantes: Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise e Thuram.