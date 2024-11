Grêmio fecha preparação para jogo contra o Palmeiras

Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Grêmio realizou o último treino antes da partida contra o Palmeiras, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para esta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os exercícios de preparação tiveram início na academia, com atividades de força, e continuaram no campo. Sob a orientação de Mário Pereira, a equipe de preparação física conduziu o aquecimento e dinâmicas de troca rápida de passes, combinadas com roubadas de bola. Para isso, o grupo foi dividido em dois times, atuando em pequenos quadrantes.

Em seguida, o técnico Renato Gaúcho comandou um treino de ataque contra defesa em campo reduzido, com ênfase nas finalizações a gol. O treinador fez os últimos ajustes e passou orientações finais para o grupo.

PREPARAÇÃO CONCLUÍDA! A manhã de hoje foi marcada pelo último treino antes do duelo com Palmeiras.

A delegação do Grêmio viaja para São Paulo, local do jogo, ainda na tarde desta quinta-feira.

O time gaúcho vive um momento instável no Campeonato Brasileiro, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos. Diante do Palmeiras, o Imortal busca se afastar da zona de rebaixamento. O Grêmio ocupa a 11ª posição, com 39 pontos conquistados, cinco a mais que o Athletico-PR, primeiro time no Z4.