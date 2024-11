Ex-Fla machuca cabeça após marcar, comemora ensanguentado e é substituído

O zagueiro Natan, ex-Flamengo, marcou um dos gols da vitória do Bétis sobre o Celje por 2 a 1 nesta quinta-feira (7), pela Liga Conferência, mas quase não conseguiu comemorar.

O que aconteceu

Natan marcou o primeiro gol do Betis no jogo. Ele se antecipou à defesa adversária já no segundo tempo e cabeceou para as redes.

O zagueiro chocou a cabeça com Zec, do Celje, e sofreu um corte. Mesmo todo ensanguentado, ele seguiu comemorando com a torcida do clube espanhol.

Natan precisou ser atendido pelos médicos do Betis logo em seguida. O sangue escorreu pelo rosto do defensor e deixou a camisa ensanguentada também.

O atleta não conseguiu seguir no jogo. Logo depois, ele foi substituído por Llorente dois minutos após ir às redes. Apesar do corte, nada de mais grave aconteceu com o zagueiro, que comemorou o gol e a vitória da equipe.

Desde o primeiro dia que eu sei ou o que é vestir essa camisa e jogar no Bétis. Meu sangue e toda minha entrega para esse time. Primeiro gol e vitória importante. Natan, no Instagram

Zagueiro Natan deixou o jogo entre Betis e Celje, pela Liga Conferência, com sangramento no rosto Imagem: Fran Santiago/Getty Images

A vitória do Betis foi suada. Após o gol de Natan, a equipe espanhola sofreu o empate, mas conseguiu encontrar o gol da vitória aos 48 minutos da etapa final.

Natan foi revelado pelo Flamengo e fez 18 jogos pela equipe profissional. Ele foi vendido ao Bragantino em 2021 e ficou no clube até 2023, quando foi contratado pelo Napoli (ITA). O atleta foi emprestado ao Betis nesta temporada.