Zé Roberto sofre grave lesão no joelho pelo Sport e passará por cirurgia; veja prazo de recuperação

O torcedor do Sport ganhou uma péssima notícia na tarde desta quarta-feira. Em comunicado, o Leão da Ilha confirmou que o atacante Zé Roberto sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Zé Roberto passará por cirurgia nos próximos dias e, em seguida, iniciará o processo de recuperação com o departamento médico e a fisioterapia do Sport. O clube ainda informou que também contribuirá com acompanhamento psicológico diário no CT da equipe.

Na nota divulgada pelo Sport, foi escrito que o tempo de recuperação de Zé Roberto gira em torno de nove meses. Desta forma, o jogador está fora da temporada e ainda deve perder o Campeonato Estadual de 2025.

A lesão de Zé Roberto ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Operário, na última segunda-feira, pela Série B do Brasileirão. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o atacante travou o pé em uma disputa de bola e, sentindo fortes dores, precisou deixar o campo.

Sem Zé Roberto, o Sport volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada da Segunda Divisão. O adversário será a Chapecoense.

Zé Roberto era um dos grandes responsáveis pela boa campanha do Sport na Série B até aqui. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação da tabela, com 59 pontos conquistados.

Veja o comunicado do Sport na íntegra

"O Sport Club do Recife informa que o atacante Zé Roberto sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo da última segunda-feira (04), contra o Operário-PR.

O jogador será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e iniciará o processo de reabilitação com os departamentos médico e de fisioterapia do Sport. O prazo estimado de recuperação gira em torno de nove meses.

O Clube lamenta profundamente o acontecido e assegura ao atleta não apenas o apoio na recuperação física, mas também um acompanhamento psicológico diário no Centro de Treinamentos José de Andrade Médicis.

Em nome de toda a comunidade rubro-negra, desejamos força ao atleta Zé Roberto, com a plena certeza de um retorno ainda mais forte. Força, Zé!".