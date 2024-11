Marcelo Melo encerra a temporada e projeta boas perspectivas para 2025 em parceria com Matos

Após 26 torneios no circuito ao longo de 2024, terminou a temporada para o tenista mineiro Marcelo Melo, depois da disputa do Masters 1000 de Paris, na França. Com um título e duas finais no ano, o mineiro faz um balanço positivo e projeta boas perspectivas para 2025, ao lado do gaúcho Rafael Matos.

"Acho que foi uma temporada boa. Alguns altos e baixos. Tive a final de Monte Carlo. Depois, com o Rafa, campeão em Stuttgart e final de Washington, um 500. Tem algumas coisas a aprimorar ainda. Mas, com essa parceria com o Rafa, temos boas chances de ir bem ano que vem. A gente foi jogando cada vez melhor ao longo de 2024", afirma Marcelo Melo.

Com o gaúcho Matos, Melo jogou 12 torneios no circuito desde que iniciou a parceria em maio deste ano. A dupla foi campeã no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, o 38º título de Marcelo na carreira, recordista brasileiro. Ainda foram finalistas no ATP 500 de Washington, nos EUA.

Os dois ainda jogaram os torneios de US Open, Wimbledon e Roland Garros. Além disso, defenderam o Brasil na Copa Davis, a 24ª participação de Marcelo Melo na competição. Ao todo, foram 13 vitórias na temporada, com duas finais.

Melo também formou dupla com o alemão Alexander Zverev. Juntos, disputaram cinco torneios em 2024. Foram finalistas no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, onde ficaram com o vice-campeonato.

No ranking da ATP, Marcelo Melo aparece como número 39 do mundo, com 2.295 pontos, terminando 2024 no top 40.