Fora de casa, Sesc Flamengo derrota o Osasco pela Superliga feminina

O Osasco São Cristóvão Saúde ficou longe de apresentar seu melhor desempenho e perdeu em casa para o Sesc Flamengo nesta terça-feira pela Superliga feminina de vôlei. Em jogo disputado no Ginásio José Liberatti, as cariocas venceram por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 25/22, 20/25 e 25/23, em 2 horas de partida.

A equipe paulista sofreu nos últimos dias com questões físicas. Algumas jogadoras do elenco - Camila Brait, Natália, Polina e Giovana - apresentaram sintomas de gripe, prejudicando a preparação de todo o time.

"Ninguém gosta de perder, mas ficam as lições. Não apresentamos o nosso melhor vôlei e o time do Flamengo é sempre um adversário duro. Erramos muito no início da partida e isso também nos prejudicou. É erguer a cabeça e seguir em frente, porque sábado tem jogo de novo", disse a central Valquíria, referindo-se ao jogo contra o Fluminense, às 20h, no ginásio José Liberatti.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (2), Polina (11), Maira (10), Natália (14), Callie, Valquíria (11) e a líbero Camila Brait. Entraram: Tifanny (19), Kenya, Valdez (3), Larissa (1). Técnico: Luizomar Moura.

Jogaram e marcaram para o Sesc Flamengo: Brie (3), Edinara (11), Michelle (14), Juliana (13), Lorena (15), Helena (14) e a líbero Laís. Entraram: Rosely, Mikaela, Camila Mesquita. Técnico: Bernardinho.