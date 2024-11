Corinthians se reapresenta após triunfo contra o Palmeiras e inicia preparação para enfrentar o Vitória

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta quarta-feira, após o triunfo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O grupo agora concentra suas atenções para o duelo diante do Vitória, no Barradão, também pela liga nacional.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Derby ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava para uma atividade regenerativa. O restante do elenco foi a campo após um trabalho de força na academia e realizou um exercício de troca de passes com movimentação e outro de enfrentamento em campo reduzido.

O Corinthians tem ainda mais dois treinos antes do jogo contra o Vitória. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz não vai contar com Hugo (suspenso), Matheuzinho (suspenso), André Ramalho (machucado) e Cacá (machucado).

O Timão conseguiu um respiro no Brasileiro com a sequência de três triunfos, chegando a 38 pontos, quatro a mais em relação ao Z4. O Vitória tem a mesma pontuação que o Corinthians, mas leva vantagem no número de resultados positivos.

O jogo entre Corinthians e Vitória será neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão.