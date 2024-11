Botafogo conquista seu melhor retrospecto em clássicos na história do Brasileirão

Com gols de Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Cruzmaltino foi o último clássico do ano para o Fogão, que alcançou o seu melhor histórico contra os rivais cariocas na história da competição

Nesta edição do Brasileirão, o Botafogo enfrentou duas vezes cada um de seus rivais (Flamengo, Fluminense e Vasco), totalizando seis jogos. Com cinco vitórias e um empate, o Glorioso chegou aos 88,9% de aproveitamento em clássicos, sua melhor marca na história da competição. Os dados são do Sofascore.

? O @Botafogo fechou o seu melhor aproveitamento em clássicos na história do @Brasileirao de pontos corridos! ?? ?? 6 jogos

? 5 vitórias (!)

?? 1 empate

? 0 derrotas (!)

? 88.9% aproveitamento (!)

?? 12 gols (!)

? 2 gols sofridos (!)

? 21 grandes chances (!)

? 5 grandes... pic.twitter.com/na2nz4MbzZ ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 6, 2024

Nos dois duelos contra o Flamengo, o Botafogo saiu vitorioso. No primeiro turno, os comandados de Artur Jorge bateram o Mengão por 2 a 0 no Maracanã, enquanto no returno, golearam por 4 a 1 no estádio Nilton Santos.

O Vasco foi o único carioca a tirar pontos do Botafogo. Em junho, as equipes empataram em 1 a 1 no estádio São Januário. Por sua vez, o Fluminense saiu derrotado por 1 a 0 em ambos os clássicos disputados contra o Fogão.

Com a vitória, o Botafogo lidera o Brasileirão com 67 pontos, seis a mais que o vice-líder Palmeiras. O próximo duelo do Glorioso na competição é neste sábado, contra o Cuiabá, às 16h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.