Marcos Braz revela Bruno Henrique "tranquilo" após acusação de manipulação de resultados

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a manipulação de resultados no futebol. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, afirmou que conversou com o jogador, que segue trabalhando normalmente.

"Nós tínhamos uma programação do treino hoje de manhã, pós-treino, a viagem para Minas Gerais. Quando ele (Bruno Henrique) chega no CT, eu converso com ele pessoalmente com mais uma pessoa e a gente pergunta em relação de como é que ele estaria, porque ele está no jogo de amanhã. Conversei com Filipe Luís algumas coisa antes da nossa conversa com ele e ele treinou normalmente e seguiu suas atividades como nós aqui, indo para o jogo", começou Marcos Braz.

"Ele a todo momento estava muito tranquilo, dizendo que não teria absolutamente nada com isso e que também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu. E, claro, estará pronto para a justiça para qualquer situação que ele terá que dar explicações daqui para frente", concluiu o vice-presidente de futebol do Flamengo.

Bruno Henrique está sendo acusado de beneficiar apostadores em um duelo contra o Santos, em novembro de 2023, quando foi expulso após reclamar de forma acintosa com o árbitro Rafael Klein.

A PF confirmou na manhã desta terça-feira que um atleta da Série A é alvo da investigação. Em nota, a instituição afirmou que "mais de 50 Policiais federais e 6 membros do GAECO/DF cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Vespasiano/MG, Lagoa Santa/MG e Ribeirão das Neves/MG".

A informação foi dada pelo GE e posteriormente confirmada pelo próprio Flamengo. Entre os endereços que são alvos da PF no Rio de Janeiro, estariam o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, a Gávea, sede social do clube, e a casa do atleta, na Zona Oeste da cidade. O atacante estaria presente em sua residência quando foi abordado pelos policiais, que confiscaram computadores e celulares.

O Cartão

O lance investigado aconteceu no dia 1º de novembro. Aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo perdia por 1 a 0 para o Santos pelo Brasileirão de 2023, Bruno Henrique cometeu uma falta ao puxar o atacante Soteldo. O jogador inicialmente foi punido com o cartão amarelo, mas após reclamar acintosamente com o árbitro Rafael Klein, recebeu o vermelho.

A polêmica em que estaria envolvido Bruno Henrique acontece em uma semana decisiva para o Flamengo. No próximo domingo (10), o Mengão visita o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil.