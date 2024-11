Liverpool x Bayer Leverkusen: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Liga dos Campeões

Na tarde desta terça-feira, o Liverpool recebe o Bayer Leverkusen em Anfield, na Inglaterra. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League e começa às 17h (de Brasília).

No último sábado, o Liverpool venceu o Brighton por 2 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Inglês. A equipe é líder da competição, com 25 pontos. Por sua vez, o Bayer Leverkusen empatou com o Stuttgart por 0 a 0. O time se encontra na quarta posição do Campeonato Alemão, com 16 pontos.

Na Champions, os ingleses na vice-liderança, com nove pontos. Os alemães estão em sexto, com sete.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming MAX.

Colocação na tabela

Liverpool: 9 pontos em 3 jogos (2º lugar)



Bayer Leverkusen: 7 pontos em 3 jogos (6º lugar)

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van DIjk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Darwin Núñez



Técnico: Arne Slot

Bayer Leverkusen: Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Tapsoba; Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Robert Andrich e Grimaldo; Florian Wirtz, Martin Terrier e Victor Boniface



Técnico: Xabi Alonso

Arbitragem

Danny Makkelie é o árbitro principal e conta com auxílio dos assistentes Hessel Steegstra e Jan de Vries. Allard Lindhout será o quarto árbitro e Rob Dieperink comandará o VAR.