'É uma imagem violenta': PVC detona cabeça de porco no Dérbi

A cabeça de porco arremessada no gramado durante o Dérbi é uma imagem violenta e que extrapola o espírito da provocação esportiva, opinou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O animal é um símbolo, você não pode cortar a cabeça do porco e levar pro estádio, tem que investigar. Nos anos 80, a torcida do Corinthians levava um porco inteiro e colocava no campo. Não tem cabimento mais isso. O animal tem que ser respeitado e levar a cabeça do porco é um desrespeito com o animal.

A gente passou dessa fase, não tem nada demais chamar de porco, porcada, chiqueiro, não é esse o problema. O problema é o que simboliza a cabeça do porco — é uma imagem violenta. Não é do jogo. Paulo Vinícius Coelho

PVC apontou que a Polícia Militar de São Paulo falhou na segurança da Neo Química Arena e cobrou investigação sobre o caso.

Quem entra com a cabeça de porco, entra com uma faca, um revólver, um objeto cortante. Não pode, tem que ser investigado e tem que ser punido o torcedor que fez isso.