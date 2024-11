Destaque do Milan, goleiro Maignan quebra recorde de defesas na vitória contra o Real Madrid

Mike Maignan foi um dos destaques do Milan na vitória desta terça-feira contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Com grande parte do mérito por manter o resultado 3 a 1 para os italianos no placar, o goleiro francês fez sua partida com mais defesas pelo Rossonero no Santiago Bernabéu.

Segundo números do Sofascore, Maignan realizou nove defesas e teve 90% de bolas defendidas. Além disso, o goleiro venceu um duelo na partida e teve apenas um erro que gerou finalização.

O único gol sofrido pelo francês foi de pênalti, quando Vinícius Júnior deu uma cavadinha e conseguiu empatar o jogo para o Real Madrid àquela altura. Quando o placar marcava 3 a 1 para o Milan, o clube merengue ainda pressionou e criou várias chances, chegando a ter um gol anulado por impedimento.

Maignan chegou ao Milan em julho de 2021, contratado para substituir Donnarumma. Desde então, soma mais de 100 partidas pelo clube de Milão e se tornou titular da seleção francesa.

Com a vitória no Bernabéu, o Milan se recupera na Liga dos Campeões e passa a ocupar a 18ª colocação, com seis pontos. Na próxima rodada do torneio europeu, os italianos visitam o Slovan Bratislava, na Eslováquia, no dia 26 de novembro, às 14h45 (de Brasília).