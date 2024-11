Sport sofre virada do Operário-PR e vê distância do líder Santos aumentar na Série B

Nesta segunda-feira, no Estádio Germano Kruger, o Sport sofreu uma virada do Operário-PR por 2 a 1, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Recife inaugurou o marcador com Christian Ortíz, porém, ao ficar com um jogador a menos, viu os paranaenses crescerem no duelo e igualarem o placar com Vinícius Diniz e virarem com Gabriel Boschilia.

Agora, com a derrota fora de casa, o Sport manteve os 59 pontos e permaneceu na terceira colocação. Porém, a distância para o líder Santos aumentou para cinco unidades, já que o Peixe venceu o Vila Nova na rodada. Além disso, em caso de vitória do Mirassol, o time de Recife pode cair para o quarto lugar.

O Operário-PR, por sua vez, com o resultado, chegou aos 53 pontos e subiu para a sétima posição.

Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe a Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), no próximo domingo (4). A partida acontece na Ilha do Retiro. Do outro lado, no sábado, às 17h, o Operário-PR visita o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

OS GOLS

O Sport inaugurou o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Após cabeçada, a bola sobrou na pequena área e, livre de marcação, Christian Ortíz precisou apenas empurrar para o fundo das redes. Na comemoração, o jogador da equipe visitante foi para a torcida e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso do confronto.

Com um a mais durante toda a segunda etapa, o Operário-PR igualou o placar aos 26 minutos. Vinícius Diniz recebeu assistência de Willian Machado e não desperdiçou a chance de anotar o primeiro dos mandantes no duelo.

Aos 37 minutos, para fechar a conta e carimbar a virada, Gabriel Boschilia, do Operário-PR, venceu Caíque, goleiro do Sport, e balançou as redes.