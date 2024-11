Gabigol estava devendo atuação digna e foi muito bem, diz Mauro Cezar

Gabigol estava devendo uma "atuação digna" no Flamengo e jogou muito bem na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Se o Gabigol voltou ou não, a gente vai saber com o tempo. Um jogo realmente só é muito pouco. Finalmente, né? Ele estava devendo uma atuação digna.

Um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro. A régua que mede o futebol do Gabriel tem que ser a régua dos jogadores mais importantes. Atuação nesse nível não pode ser qualquer golzinho em time pequeno no Campeonato Carioca, bater pênalti. E ontem ele correspondeu depois de muito tempo. Mauro Cezar

Segundo Mauro Cezar, para cravar a volta de Gabigol, falta o jogo de volta da final da Copa do Brasil. Se o Flamengo for penta, será uma grande conquista num ano conturbado e com muitas lesões, disse ele.

Vejamos se no domingo ele volta a jogar bem, se ajuda o Flamengo a ganhar uma taça importante que, se conquistada, vai ser uma tremenda conquista.

Independentemente dos erros da temporada, o Flamengo jogou ontem e vai jogar domingo que vem muito desfalcado. Eram sete jogadores, todos eles jogadores importantes, com nível de seleção, e com potencial para serem titulares absolutos do time em algum momento.

Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil dessa maneira, vai ser um título bem relevante no contexto, especialmente para o Filipe Luís, que acabou de assumir. Mauro Cezar

