Abel diz que Corinthians foi mais viril e aponta motivo de revés do Palmeiras: "Erros que pagam-se caro"

O Palmeiras chegou ao segundo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Verdão sofreu dura derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela 32ª rodada, na Neo Química Arena, em São Paulo. O técnico Abel Ferreira lamentou os erros individuais da equipe, apontando-os como os culpados para o resultado.

"São erros individuais. Hoje foi um jogo onde uma equipe como o Corinthians está lutando para não descer à Segunda Divisão e uma equipe como o Palmeiras que está lutar para ser campeão. O que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso dar voltas, mas o Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Em 30 minutos resolvíamos o jogo se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians. Erros que nós demos, com gols que nós oferecemos, o Corinthians limitou-se a defender e a transitar e aproveitar os nossos erros e aproveitou bem. Foi este o jogo nós fizemos, 15 ou 16 arremates contra seis do nosso adversário", disse Abel.

"Teve a do Veiga na primeira parte, López, Felipe também no primeiro tempo. Na segunda a Aníbal dentro da área, Dudu, Rony. Quando você está em jogo como este que é definido por detalhes não espetas a faca no teu adversário e não faz nas oportunidades que tens... Em 30 minutos o Corinthians não tinha feito um arremate. Depois oferecemos um gol. É duro claro que é duro isso. Os jogadores não querem falhar mas este tipo de erros pagam-se caro. Basta ver a forma como sofremos os últimos quatro golos e a forma como não fomos capazes de traduzir em gols. Apesar de sermos um dos melhores ataques devemos muitos gols à nossa equipe por falta de eficácia. Podíamos ter resolvido o jogo e não e não fomos capazes. Portanto volto a repetir: hoje pagamos pela falta de eficiência e pelos nossos próprios erros", seguiu.

Com esse resultado, o Palmeiras permanece na segunda posição, com 61 pontos conquistados e precisará secar o Botafogo na rodada. O time carioca tem 64 pontos e está na liderança. A vantagem pode ser maior caso o rival vença o Vasco, nesta terça-feira, no Nilton Santos.

A derrota também colocou fim a uma invencibilidade de oito jogos do Palmeiras sem perder do Corinthians. O último revés havia sido pelo Brasileirão de 2021.

"Derby não chega jogar bem como fizemos 30 minutos, é preciso competir. E acho que nesse quesito, sim, o Corinthians mais viril, agressivo, fez mais faltas e aproveitou nossa falta de concentração, que são os detalhes. E o exemplo disso são os dois golos que nós sofremos não só contra o Corinthians mas também essa temporada", finalizou.

O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).