Freiburg empata com Mainz e perde chance de ingressar no G4 do Alemão

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Alemão, o Freiburg recebeu o Mainz no Europa Park, empatou por 0 a 0 e desperdiçou a oportunidade de entrar no G4 da competição.

Com o resultado, o Freiburg chegou aos 16 pontos, na sexta colocação, e não ultrapassou o Leverkusen, último time da zona de classificação à Liga dos Campeões, apenas por critérios de desempate. Caso vencesse, teria 18 e ocuparia agora o terceiro lugar. Já o Mainz alcançou dez somados, na 11ª posição.

O Freiburg volta aos gramados na próxima sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Union Berlin, no An Der Alten. No sábado, o Mainz recebe o Borussia Dortmund, na Mewa Arena.

Em jogo de poucas emoções, o Freiburg quase inaugurou o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Após receber na entrada da área, Junior Adamu limpou o marcador e finalizou forte, no canto direito. No entanto, o goleiro Robin Zentner fez grande defesa e evitou o tento.

Aos 15 minutos da etapa complementar, o Mainz respondeu. Em jogada de contra-ataque e cruzamento pelo lado direito, Nadiem Amiri arrematou cruzado, da pequena área, mas Noah Atubolu também impediu o gol com um milagre.