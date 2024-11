Alan Kardec vê final em aberto e aposta na força do Atlético-MG em BH por virada: "Nós acreditamos"

O Atlético-MG saiu em desvantagem na final da Copa do Brasil. O time mineiro perdeu do Flamengo neste domingo, por 3 a 1, no Maracanã, e terá que reverter o cenário no jogo de volta, em Belo Horizonte. Autor do único gol do Galo na partida, o atacante Alan Kardec vê a decisão "em aberto".

O jogador reconhece a vantagem do Flamengo, mas crê na força do Atlético-MG nos seus domínios para virar e levar o título. Ele diz que seu tento deu uma sobrevida à equipe mineira no confronto.

"Todos nós acreditamos. Tive a felicidade de manter a gente na disputa. Não que não estivéssemos, mas sofrer três gols em uma final é uma situação desconfortável. Mas sabemos que a decisão está totalmente em aberto. É manter o foco durante a semana e focar no nosso passo a passo", disse o atleta ao Premiere, na saída de campo.

"Sabemos que a torcida vai inflamar e vai nos incentivar. Já tivemos jogos em situação adversa no nosso estádio. É manter os pés no chão e trabalhar muito forte para buscar esse título", acrescentou.

A segunda partida da final da Copa do Brasil vai acontecer no próximo domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, também às 16h (de Brasília).

O Flamengo pode perder por um gol de diferença para ser campeão. Já o Atlético-MG precisa de um triunfo por três ou mais gols para conquistar o título. Uma vitória mineira por dois tentos levará a decisão aos pênaltis.

Antes disso, porém, o Galo entra em campo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time de Gabriel Milito encara o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia. A bola rola a partir das 21h.