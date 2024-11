Santos ganha do Vila Nova e pode comemorar acesso à Série A do Brasileirão neste domingo

O Santos está muito perto de retornar à elite do futebol nacional. Neste sábado, o Peixe venceu o Vila Nova por 3 a 0, na Vila Viva Sorte, e só depende de um tropeço do Ceará diante do Avaí, no domingo, para garantir o acesso à Série A do Brasileirão. João Basso, Guilherme e Otero marcaram os gols da vitória alvinegra.

O Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, e, se o Vovô perder ou empatar com o Avaí neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano estará matematicamente garantido na Primeira Divisão. O Vila, que ainda sonha com o acesso, ocupa o sétimo lugar da tabela, com 52 pontos.

O próximo compromisso do Santos na Segunda Divisão ocorre na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A equipe enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h (de Brasília), pela antepenúltima rodada do torneio. Já o Vila Nova se prepara para medir forças com a Ponte Preta, no mesmo dia, às 18h30, no Estádio OBA, em Goiânia.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Santos começou o jogo pressionado o Vila Nova e quase abriu o placar aos sete minutos. O meia Serginho cobrou escanteio com perfeição e encontrou Giuliano, que cabeceou firme e acertou a trave.

O Peixe vinha comandando as ações, mas viu o Tigre chegar com perigo aos 18 minutos. Arilson lançou Apodi, que se desvencilhou da marcação, invadiu a área e bateu cruzado. A bola passou perto da meta de Gabriel Brazão. Já aos 24, foi a vez de Alesson tabelar com Júnior Todinho e arriscar da entrada da área, mas a bola desviou nos defensores.

O Santos respondeu aos 26 minutos. Após boa jogada de Guilherme na esquerda, o camisa 11 cruzou para Hayner, na segunda trava. O ala chegou cabeceando e exigiu boa defesa de Dênis Júnior. No lance seguinte, Giuliano recebeu um cruzamento na área e chutou de bicicleta, mas o goleiro do Vila Nova evitou o gol alvinegro.

Faltou criatividade ao time de Fábio Carille na reta final da primeira etapa. A equipe rodava a bola, mas não foi capaz de aproveitar os espaços cedidos pelo Vila Nova, e desceu ao vestiário sob protestos da torcida. Jogo burocrático.

Segundo tempo

O Santos voltou ligado do intervalo e quase viu Giuliano balançar as redes aos três minutos do segundo tempo. Ele se aproveitou de um vacilo da defesa do Vila Nova após lançamento na área e pegou de primeira, mas o defensor tirou a bola com a ponta do pé e salvou a equipe visitante.

Pouco depois, porém, o Tigre não resistiu e viu o Peixe enfim sair na frente na Vila Viva Sorte. Otero bateu uma falta, aos dez minutos, e cruzou na medida para João Basso, que ganhou do marcador e aproveitou uma sobra para colocar o Santos em vantagem. A bola ainda triscou no travessão antes de estufar as redes.

A equipe mandante quase aumentou a vantagem aos 19 minutos. Otero cobrou falta com precisão e obrigou o goleiro Dênis Júnior a fazer boa defesa. No rebote, Giuliano cabeceou para o gol, mas o arqueiro se esticou e conseguiu jogar a bola para a linha de fundo.

O Santos desperdiçou uma grande chance de ampliar o marcador aos 34 minutos. Guilherme tocou para Giuliano, na área, mas o meia devolveu para o atacante. Ele estava livre, mas finalizou fraco e viu Dênis Junior agarrar a bola. Aos 35, o Vila Nova quase deixou tudo igual com Deni Junior. Ele arriscou de longe e viu a bola passar raspando as traves de Gabriel Brazão. Susto para o Peixe.

A equipe visitante até tentou, mas o Santos conseguiu administrar a vantagem e assegurou a vitória que encaminha o tão esperado retorno à Série A do Brasileirão. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Guilherme marcar o segundo com uma bonita cobrança de pênalti, sofrido por Otero. O venezuelano ainda fez o terceiro, em cobrança de falta de muito longe, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 3 X 0 VILA NOVA

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 2 de novembro de 2024 (sábado)



Horário: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)



Cartões amarelos: Vanderley e Jemmes (Vila Nova); João Schmidt, Diego Pituca e João Basso (Santos)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 14.029 torcedores



Renda: R$ 608.920,00

GOLS: João Basso, aos 10? do 2ºT (Santos); Guilherme, aos 49? do 2ºT (Santos); Otero, aos 53? do 2ºT (Santos)

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Willian Bigode); Serginho (Otero), Guilherme e Wendel Silva (Furch).



Técnico: Fábio Carille

VILA NOVA: Dênis Júnior; Apodi (Rian), Vanderley (Gabriel Silva), Jemmes e Dankler; Rhuan, Cristiano e Arilson; Emerson Urso (João Lucas), Alesson e Júnior Todinho (Deni Junior).



Técnico: Thiago Carvalho