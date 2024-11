Palmeiras tomou o lugar do São Paulo como referência na base, diz agente

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras está próximo de somar R$ 2 bilhões em vendas de atletas formados na base entre 2015 e 2024 — período de reconstrução com a chegada de João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde — e já é visto por especialistas como a referência nacional no assunto.

O que aconteceu

O Alviverde já soma R$ 1,8 bilhão em vendas e nunca teve tantos atletas formados na base no elenco principal: foram mais de dez atletas entre os atletas do elenco de Abel Ferreira nas duas últimas temporadas.

A diretoria palmeirense tem uma lista extensa de nomes que foram negociados por valores muito altos: Endrick (Real Madrid, 72 milhões de euros), Estêvão (Chelsea, 61,5 milhões de euros), Luis Guilherme (West Ham, 30 milhões de euros), Danilo (Nottingham Forest, 20 milhões de euros), Artur (Zenit, 18 milhões de euros), Kevin (Shakhtar Donetsk, 15 milhões de euros), e Gabriel Jesus (Manchester City, 33 milhões de euros).

Vários outros nomes também foram negociados ou o clube manteve parte dos direitos econômicos e contribuíram para esse valor final astronômico.

Palmeiras já ganhou 21 títulos na base em 2024, e segue na vivo na briga por outros até o fim da temporada. Na temporada passada foram 32 títulos entre todas as categorias da base e o maior número de títulos oficiais entre todas as outras categorias de base do futebol brasileiro.

Os atletas do Palmeiras formados na base que estão no elenco de Abel Ferreira atualmente são: Mateus (goleiro), Michel (zagueiro), Naves (zagueiro), Vitor Reis (zagueiro), Vanderlan (lateral esquerdo), Fabinho (meio-campista), Gabriel Menino (meio-campista) e Estêvão (atacante).

Agente diz que Palmeiras tomou o lugar do São Paulo

Endrick, do Palmeiras, comemora gol marcado sobre o Independiente Del Valle em jogo da Libertadores Imagem: Rodrigo BUENDIA / AFP

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana que gerencia a carreira de centenas de atletas, afirma que vários treinadores de escolinhas de futebol por todo Brasil querem seus jogadores na base do Palmeiras.

"O Palmeiras tomou o lugar que por muitos anos foi do São Paulo, de referência nacional para todos os formadores na iniciação esportiva. Hoje, de Rondônia a Caxias do Sul, em qualquer escolinha, o que seus treinadores querem e nos pedem é para colocar um jogador no Palmeiras", disse Thiago.

"Além disso, é dos poucos clubes brasileiros que tem um trabalho estruturado e integrado para aceleração da promoção dos jovens diferenciados, que já começa antes mesmo de assinarem seu contrato de formação", acrescentou.

Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, que também gere a carreira de vários atletas — inclusive de Vitor Reis, zagueiro de 18 anos do Palmeiras, que deve se tornar na maior venda de um defensor no futebol brasileiro —, explicou por que o Palmeiras é visto com bons olhos.

"Diante de tudo o que vem acontecendo dentro e fora das quatro linhas, uma das melhores bases do país é a do Palmeiras, pelo projeto técnico apresentado em todas as categorias e pela estrutura que montou em seu centro de treinamento, além de uma filosofia de trabalho que premia os atletas", afirmou.