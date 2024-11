Contra o Bahia, Ferreirinha vive expectativa para voltar ao time titular do São Paulo

O São Paulo encara o Bahia nesta terça-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o atacante Ferreirinha busca retornar ao time titular do Tricolor Paulista após mais de dois meses.

A última vez em que o camisa 47 do São Paulo entrou como titular foi no clássico contra o Palmeiras, jogo em que sofreu a lesão que o tirou dos gramados por dois meses. O Choque-Rei aconteceu no dia 18 de agosto e terminou com vitória do Verdão por 2 a 1. Ferreirinha jogou apenas os 11 primeiros minutos.

Após isso, o atacante iniciou o processo de recuperação da lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda e desfalcou o São Paulo por 11 jogos. No dia 16 de outubro, entrou no segundo tempo da vitória tricolor sobre o Vasco, por 3 a 0.

O Tricolor realizou um jogo-treino com o EC São Bernardo nesta quinta-feira (31), no CT da Barra Funda, e venceu por 5 a 0. Os gols da atividade, que foi realizada em dois tempos de 45 minutos cada, foram marcados por Galoppo, Ferreira, Nestor e Sabino (2).#VamosSãoPaulo ??... pic.twitter.com/BepaBmH1oD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 31, 2024

Ferreirinha também disputou a última partida do São Paulo, contra o Criciúma. O atacante entrou faltando 26 minutos para o apito final e viu o Tricolor empatar em 1 a 1 com o time carvoeiro.

Agora, após ganhar minutos para recuperar o ritmo, o atacante espera enfim voltar a ser titular no duelo contra o Bahia. A bola rola na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h30 (de Brasília).

Na preparação para a partida, o São Paulo goleou o São Bernardo por 5 a 0 em jogo-treino realizado na última quinta-feira, no CT da Barra Funda. Ferreirinha marcou um dos gols da goleada tricolor.

Antes da lesão, Ferreirinha vinha sendo um dos principais atletas do São Paulo no ano. Ao todo, o camisa 47 marcou oito gols e deu duas assistências em 44 jogos.