CBJ lamenta morte de Luiz Onmura, medalhista nas Olimpíadas de Los Angeles 1984

Neste sábado, por meio de uma nota oficial, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) lamentou a morte de Luiz Onmura, brasileiro medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984. O ex-judoca lutava contra um câncer desde 2022 e faleceu, aos 64 anos, em Santos.

Durante o Troféu Brasil de Judô, evento que conta com a presença dos principais judocas do Brasil e ocorre neste final de semana, em Belo Horizonte, a CBJ prestará uma homenagem ao legado de Onmura.

"É um momento de muita tristeza e consternação. Em nome do judô brasileiro, envio minhas sinceras condolências aos familiares, amigos, alunos do Luiz Onmura, que foi um guerreiro em seu último combate, o mais difícil, creio eu, contra o câncer. A CBJ lamenta profundamente a perda de um de seus maiores judocas, o primeiro medalhista olímpico nascido no Brasil. Mas, ficaremos para sempre com a lembrança das suas conquistas, que deram muitas alegrias à família do judô e ao povo brasileiro. Seu legado será eterno", lamentou Silvio Acácio Borges, presidente da CBJ.

Nascido em São Paulo, Luiz Yoshio Onmura iniciou no judô na Vila Sônia e foi aluno de Massao Shinohara, único décimo Dan do Brasil, além de ter defendido o Flamengo.

Onmura participou de três edições das Olimpíadas (Moscou 1980, Los Angeles 1984 e Seul 1988) e foi medalhista em uma delas, nos EUA, onde conquistou o bronze e encerrou jejum de 12 anos sem medalhistas brasileiros, desde Chiaki Ishii, em Munique 1972. Desde então, o pódio sempre conta com pelo menos um brasileiro.

O atleta também foi prata nos Jogos Pan-Americanos de San Juan (1979), Caracas 1983 e Indianápolis 1987, bicampeão Pan-Americano (1980 e 1988) e campeão sul-americano (1979).