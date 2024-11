Volantes brigam por titularidade do São Paulo em reta final do Brasileirão

O São Paulo se prepara para enfrentar o Bahia, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, dois jogadores travam uma disputa acirrada pela titularidade no meio-campo do São Paulo: Marcos Antônio, Damián Bobadilla e Liziero.

Marcos Antônio foi titular do São Paulo nos últimos dois jogos. Contra o Vasco da Gama, o jogador assumiu a vaga de Damián Bobadilla, que serviu a seleção paraguaia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Depois, contra o Criciúma, ele se manteve no time porque o paraguaio sentiu dores no músculo adutor direito.

Um dos reforços do São Paulo na última janela de transferências, Marcos Antônio vinha sendo disputado também pelo Flamengo, mas optou por desembarcar no Morumbis, vindo da Lazio, da Itália. O volante tem se destacado por jogar sempre para frente, ter bom passe e se movimentar bastante ao longo dos 90 minutos.

Já Damián Bobadilla se transformou em titular do São Paulo depois da lesão de Alisson. O paraguaio é convocado frequentemente pela seleção de seu país e busca recuperar seu status no Tricolor após a Data FIFA de outubro.

Nesta quinta-feira, Bobadilla trabalhou com os titulares do São Paulo, enquanto os reservas disputaram um jogo-treino contra o EC São Bernardo, o que indica que as dores no adutor direito podem ter diminuído ou acabado. Justamente por isso, sua presença na partida da próxima terça-feira, contra o Bahia, não é improvável.

Outra opção para a vaga no meio-campo do São Paulo é Liziero. O jogador marcou um lindo gol no empate em 1 a 1 com o Criciúma, na última rodada, e disputou o jogo-treino desta quinta-feira contra o EC São Bernardo. Caso apresente um bom desempenho nos treinamentos até o dia do jogo, ele é mais uma novidade que pode pintar na equipe titular contra o Bahia.

Além dos três, Alisson, dono da posição até sofrer a lesão no tornozelo direito que o tirou dos gramados pelos últimos três meses, está plenamente recuperado e já trabalha sem restrições. Com isso, se torna mais um concorrente pela vaga no meio-campo do São Paulo e, inclusive, deve ser relacionado para o jogo contra o Bahia.